ميغان ذا ستالون تدخل تحدي “لا للسكر والحلويات”

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت المطربة الاستعراضية ميغان ذا ستالون، خوض تحدي التخلي عن السكر والحلويات، والحياة بطريقة صحية في شهر نوفمبر.

وشاركت ستالون (25 سنة)، صديقاتها التحدي على موقعها في إنستغرام، مؤكدة أنها ستمتنع عن تناول السكريات وإضافة السكر إلى طعامها، مع أداء التمارين الرياضية يومياً.

وفي مقابلة مع مجلة «وومين هيلث»، أكدت ستالون أنها انتهزت فرصة شهر نوفمبر لكي تحقق أهدافاً جديدة على صعيد اللياقة والرياضة والتغذية الصحية، مع الامتناع أيضاً عن كل المشروبات الضارة.

وأوضحت مطربة Savage، أنها قررت أن يكون الشهر الجاري شهر التطهير لجسمها والحياة بطريقة مثالية صحية، منوهة بتضامن صديقاتها معها، رغم أن إحداهن اعترضت في البداية لأن عيد ميلادها يأتي في الشهر الجاري، ولم تدرِ كيف الاحتفال به من دون حلويات!

Advertisements

ولا يعد هذا التحدي الصحي الوحيد لستالون التي خاضت من قبل تحدياً بقضاء أسبوع لا تتناول فيه سوى الطعام الصحي والإكثار من الماء، مع الامتناع عن الوجبات السريعة والخبز والمقليات.

من جهة أخرى، أكدت المطربة السمراء، أن الرشاقة عنصر أساسي في عملها الاستعراضي كمغنية وراقصة، ولذلك تسعى للحفاظ على قوامها.

وأشارت إلى أنها تسعى لمواصلة النجاح الذي حققته أخيراً بأغنيتها المشتركة مع النجمة نيكي ميناج Hot Girl Summer، التي تصدرت قائمة رولينغ ستون 100 ووصلت إلى المرتبة 11 في بيلبورد هوت.