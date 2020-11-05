أصالة تغني لـ”ماكو”

متابعة بتجــــــــــــرد: أبدت الفنانة السورية أصالة موافقتها المبدئية على تقديم الأغنية الدعائية للفيلم المصري “ماكو” المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت بعض المصادر أن مفاوضات الجهة المنتجة مع أصالة وصلت لمرحلة متقدمة، خاصة مع إعجابها بطبيعة الفيلم الذي تدور أغلب أحداثه داخل البحر، ومن المقرر أن تتعاقد معها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، استعداداً لبدء تسجيلها الأغنية المقرر طرحها كأحد وسائل الدعاية للفيلم.
ويشارك في بطولة “ماكو” بسمة، ناهد السباعي، فريال يوسف، نيكولا معوض، منذر رياحنة، عمرو وهبة وكوكبة من النجوم.
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