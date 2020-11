نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على صوتان ذهبيان يتأهلان في أولى حلقات نصف النهائي ضمن برنامج “the Voice Senior” مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: انطلقت المنافسات قبل أربعة أسابيع مع مرحلة “الصوت وبس”، ووصلت اليوم إلى نصف النهائيات من برنامج المواهب الذهبية “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5. هكذا تستمر الاحتفالات بكبار مواهب العالم العربي، ضمن حلقات أتاحت اكتشاف كنوز فنية راقية أعادت المشاهد إلى زمن الفن الجميل. ومع وصول 4 مشتركين من كل فريق إلى هذه المرحلة، يكمل هؤلاء التدريبات مع المدرّب الموسيقي محمد أبو الخير.

في هذا السياق، يقع على عاتق كل مدرب أن يختار موهبتين من الأصوات الذهبية الأربعة التي انتقلت معه إلى هذه المرحلة، وقد توزع المشتركون الـ 16 على حلقتين، حيث تنافس في هذه الحلقة 8 مواهب ضمن فريقي هاني شاكر وملحم زين، بينما يتنافس الأسبوع المقبل 8 مواهب أخرى ضمن فريقي نجوى كرم وسميرة سعيد.

وفي ختام هذه الحلقة، قرّر هاني شاكر أن ينقل معه إلى نهائي البرنامج كل من عبدالعزيز بن زينة وميرفت كامل، بينما وقع اختيار ملحم على الحسين فضلاوي وعبدو ياغي.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع فريق هاني، وكان أول صوت ذهبي وقف على المسرح عبد العزيز بن زينة ليغني الأغنية التراثية “غرامك”، ثم غنت ميرفت كامل “إن كنت ناسي أفكرك” للمطربة الراحلة هدى سلطان، تبعها فيكين طاربينيان في أغنية “Fly me on the Moon” لفرانك سيناترا (Frank Sinatra)، بينما كان بسام نصري آخر المشتركين ضمن فريق هاني حيث غنى “إمتى الزمان” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وفي لحظة الاختيار، نقل هاني معه إلى الحلقة الختامية عبدالعزيز بن زينة وميرفت كامل.

بعدها انتقلت المنافسة إلى فريق ملحم، وقد بدأت مع الحسين فضلاوي بالأغنية التراثية “حيرتني بنية”، ثم رشيد الحاج بموال عايش غريب الدور وأغنية “سلم عليها” للراحل ملحم بركات، تبعه نادية بوشمع بالقدود الحلبية “بيضاء بلا كدر”، وأغنية “إبعتلي جواب” للمطرب صباح فخري. بينما كان آخر المواهب في فريق ملحم مع عبدو ياغي بموال “من يوم من يومين” للمطرب ناظم الغزالي وأغنية “عندك بحرية” للراحل وديع الصافي. وقرّر ملحم أن ينقل معه إلى نهائيات البرنامج الحسين فضلاوي وعبدو ياغي.

وفي ختام الحلقة، غنى ملحم زين مقطعاً من أغنية “عندك بحرية” لتمازحه نجوى وتدعوه للاختيار بأن ينضم إلى إحدى الفرق الثلاثة، قبل أن يختتم ياسر السقاف وأنابيلا هلال الحلقة، على أمل اللقاء في الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائيات.

يُعرض “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر “، وMBC5 كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.