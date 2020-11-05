شكرا لقرائتكم خبر عن "باموت حرفيًا".. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنانة نشوي مصطفى بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، ثم استغاثتها عبر تدوينة على منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طالبت خلاله بمساعدتها في التواصل مع أحد المسئولين في وزارة الصحة نظرا لتدهور حالتها الصحية.

وفي هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل إصابة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا وتطورات حالتها الصحية..

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