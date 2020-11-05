شكرا لقرائتكم خبر عن "باموت حرفيًا".. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنانة نشوي مصطفى بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، ثم استغاثتها عبر تدوينة على منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طالبت خلاله بمساعدتها في التواصل مع أحد المسئولين في وزارة الصحة نظرا لتدهور حالتها الصحية.
وفي هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل إصابة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا وتطورات حالتها الصحية..
كان هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أعلن عن تواصل وزارة الصحة مع الفنانة نشوى مصطفى ونقلها لأحد المستشفيات العلاج .
وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى.
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