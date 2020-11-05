شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد والدتها "كريس جينر"الـ 65.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان ، بعيد ميلاد والدتها الـ 65 الكاتبة والمذيعة ومديرة أعمالها كريس جينر، التي تدير إمبراطوريتها، قائلة إنها ممتنة لكل المهارات الحياتية التي تعلمتها منها مثل غرس أخلاقيات العمل ومنحها الكثير من الحب.

ونشرت كيم كاردشيان ، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا تجمعهما معا، وعلقت قائلة:" أمي تبلغ من العمر 65 عامًا اليوم، وتبدو أفضل من أي وقت مضى، تجعل الحياة تبدو سهلة للغاية ، لا أعرف كيف تفعل ذلك، تربي 6 أطفال وتدير إمبراطورية مع كونك الأم الأكثر انتباهاً وأفضل صديق".





وأضافت:"أنا ممتنة إلى الأبد على المهارات الحياتية التي علمتنا إياها جميعًا، نشكرك على كونك أفضل مثال وغرس أخلاقيات العمل فينا ومنحنا الكثير من الحب. أحبك لا يعني حتى ما يكفي".

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يشار أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وزوجها المطرب العالمي كاني ويست، نشرا صوراً لهما بعد عملية التصويت التي اجروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة ليعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات الأمريكية.





وكان قد أعلن ويست وزوجته، عن دعمهم الكامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية التي ينافس بها بشكل قوي مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي من المقرر أن تعلن نتيجتها خلال الساعات القادمة.































