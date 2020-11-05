شكرا لقرائتكم خبر عن درة في رحلة بحرية مع زوجها بشهر العسل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية درة جمهورها بفيديوهات خلال قيامها برحلة بحرية في شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، عقب إقامة حفل زفافها فى مدينة الجونة منذ عدة أيام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والتي وجهت الشكر لهم قائلة :"كل أصدقائنا وأحبائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا.. وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".



ستوري درة

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وحسمت النجمة درة الجدل عقب زواجها من رجل الأعمال هانى سعد وتداول الكثير من الشائعات أنه لم يطلّق زوجته الأولى ما يعني أن النجمة التونسية ستكون الزوجة الثانية وهو ما يجرمه القانون التونسى، وهو ما نفته درة في مداخلة تليفونية مع إحدى الإذاعات التونسية، مؤكدة أن زوجها مطلق وأراد أن يبدأ حياته من جديد معها.

وقالت درة: "أشكر كل من بارك لي وفرح لي، كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف ظروف كورونا منعت.. حبيت أؤكد أنني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا وأقول لمن يروجوا الشائعات ويصطادوا في الماء العكر ربي يهديهم.. كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة.. أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرًا لكل من فرح لي".

وتابعت درة: "ونحب نضيف حاجة أخرى هذي أول مرة وآخر مرة ساتكلم فيها عن الموضوع اطلب بكل احترام ولطف وتقدير واحترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط".