شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "الأسد" للفنان راشد الماجد تتخطى الـ 528 ألف مشاهدة× 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "الأسد" التي طرحها الفنان راشد الماجد حاجز النصف مليون مشاهدة في نحو 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث سجلت الأغنية أكثر من 528 ألف مشاهدة منذ طرحها أمس، ودخلت "الأسد" قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير "جوجل" في المملكة العربية السعودية، والأغنية من أشعار العالية، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

ويأتي ذلك بعدما طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بمطرب رابح صقر، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، على يوتيوب.

فيما جاءت كلمات أغنية "الأسد" كالتالي:

الصمت عن بعض البشر يُعتبَر جود

ما كـل هـرج ٍ يـسـتـحـق الإجـابـة

وإذا نِـشـَب للعاقل أهبل و مقـرود

عن الوَحَل ما تسمو إلاّٰ السحابة

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الـردّ ممكن يـنـقـصِك وإنت في زود

والصمت بعض أحيان حكمة ومهابة

وش هيبة الغربان لو تنعق حشود

دام الاسد صامت وكـلّـن يـهـابـه

هالوَقت بعْض فـْهوده ماتنجب فهود

وبعْض الذياب اشكال ما هي ذيـابة

يـغـتـابنـي التـافِـه وعندي له رْدود

لـٰكـنـّي أتـرفــّع “شـمـوخ و ذرابـة”

انا خـويّ الـوافي وارقى به سـْنـود

ولاّ الـرّدي ينـبَح و محـْد ٍدرى بـه

والعيب من راعيه ماهوب منقود

عيب ٍعلي أنزل له واحسِب حسابه

قولو له إني بـْخير لا شِفت لِحْسُود

أحـجـارٍ أرقـاهـا وأطـوُل السحـابـة

العود الأصلي لا إنكوى فاح لك عود

والجـمـْر دونـه ليـن يـْرَمـّد تـرابـه