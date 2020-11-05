شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان Animateka للرسوم المتحركة ينطلق أونلاين 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النسخة السابعة عشر من المهرجان السلوفيني لفيلم الرسوم المتحركة Animateka ، أن المهرجان سيقام عبر الإنترنت في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020.

وصف مدير المهرجان إيجور براسيل عام 2020 بأنه "عام التعلم" بسبب فيروس كورونا، قائلاً في بيان: "يرى فريق المهرجان تحديًا في هذا الموقف وسنبذل قصارى جهدنا لجعل نسخة المهرجان عبر الإنترنت أصلية وصادقة قدر الإمكان، ونحن جاهزون لهذه التجربة ، بينما في أعماقنا لا يمكننا الانتظار للعودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي الفيروس ".

وكان منظمو مهرجان بالم سبرينجز السينمائي أعلنوا عن إلغاء الدورة المقبلة المقرر عقدها في 2021 بالفترة من 25 فبراير وحتي 8 مارس وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا .

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وقال المهرجان في بيان نقله موقع هوليوود ريبورتر، إن هذا الإجراء لضمان صحة وسلامة موظفي وضيوف المهرجان والمتطوعين والشركاء.

وكان مهرجان بالم سبرنجز السينمائى الدولى، انطلق هذا العام، بمشاركة قطاع كبير من الفنانين العالميين، واستمر حتى يوم 13 يناير، وشهد المهرجان تكريم الممثل والمغنى الأمريكى جيمى فوكس فى حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام، فى مركز "بالم سبرينجز" للمؤتمرات، ومن بين الفائزين بجائزة المهرجان الممثل تيموثى شالاميت، وبراين كرانستون، ومن أبرز الحضور، الممثل الأمريكى خواكين فونيكس، والنجمة تشارليز ثيرون، والمطربة العالمية جينفر لوبيز، والممثلة سلمى حايك.