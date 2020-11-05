شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحاور عمرو سلامة وآية سماحة حول مسلسل ما وراء الطبيعة.. اعرف قالوا ايه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم الخميس مسلسل ما وراء الطبيعة علي منصة نيتفليكس، الذى انتظره الكثيرين من متابعى الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تمكن الخليج 365 من محاورة صناع العمل ومنهم مخرج المسلسل عمرو سلامة، وآية سماحة، وإليكم نص الحوار.
آية سماحة - ما سر حماستك للمشاركة في سلسلة روايات ماوراء الطبيعة؟
- سلسلة الروايات طرحت منذ زمن ليس بقليل، وقام بقرائتها العديد من الجمهور، خاصة مع بيع حوالى 15 مليون نسخة منها، وهى معروفة فى الوطن العربى بأكمله.
الزميلة لميس محمد
عمرو سلامة وآية سماحة صناع مسلسل ما وراء الطبيعة
عمرو سلامة - إلي أي مدي تمكنت من تحويل النص المكتوب إلى مرئي، خاصة وأن المسلسل كان واحد من أحلامك منذ فترة طويلة؟
- لكى أحدد مدى رضائى عن المسلسل يجب أن يمر سنوات عليه، لأننى من الممكن أن أخبرك عن نسبة، ومن ثم أتراجع فيها، ولذلك أحتاج إلى وقت طويل قبل تحديد ذلك، لتقييمه، خاصة مع توغلى عاطفيا مع العمل.
آية سماحة .. كم أحتجتى من الوقت للاستعداد لـ دور هويدا؟
- منذ بداية علمى بـ اختيارى لشخصية هويدا وأنا بدأت الاستعداد لها، واتجهت إلى الأشخاص الذين عاشوا عصر الستينات، لأتمكن من تقمص الشخصية بشكل أكبر.
عمرو سلامة .. من أول بطل من أبطال العمل قمت باختياره للرواية؟ وما مدى رضائك عن أداء أحمد أمين فى المسلسل؟
- أحمد أمين، أول من قمت باختياره لـ دور د. رفعت، بنسبة مئة فى المئة، حيث أن كل مرة كنت أراه فيها يقوم بالتمثيل أتأكد أنه تحول للشخصية، لدرجة أن هنالك أشياء لا أراها ألا بـ أحمد أمين.
آية سماحة
عمرو سلامة
آية سماحة .. ما هي الصفة التي اكتسبتيها من شخصية هويدا؟
- أنها شخصية قوية، وأشعر أنها قريبة لشخصيتى الحقيقة.
عمرو سلامة .. هل تفكر في تقديم روايات أخري مثل ملف المستقبل أو رجل المستحيل للكاتب نبيل فاروق؟
- الكاتب نبيل فاروق صديق عزيز على قلبي، وبالفعل لقد قمت بالعمل على ملف المستقبل، وفكرت فى العمل على رجل المستحيل، ولكن لم يحالفنى الحظ إلى الآن، ولكنى مع نبيل فاروق تقريبا فى نفس رحلة ما وراء الطبيعة.
آية سماحة .. ما هو أصعب مشهد من مسلسل ما وراء الطبيعة؟
- أصعب مشهد كان مشهد الغيبوبة، وكنت دائما أحاول معرفة وقت تصوير هذا المشهد بالتحديد، لأنى كنت فى حاجة إلى الراحة ولكنى اكتشفت أن هذا أصعب مشهد، بسبب أنه يجب علي أن أتحكم فى حركة عينى.
عمرو سلامة .. أكثر شئ جعلك تشعر بالقلق أثناء تحضير أو تصوير المسلسل؟
- أكثر شئ بالتأكيد يقلقنى إلى الآن هو ردود الفعل محبين السلسلة، خاصة وأننى أشعر أنهم منتظرين بشوق كبير، وأنا متفهم ذلك، خاصة مع توقعاتهم الكبير.
آية سماحة .. هل تشعرى بالخوف من ردود الفعل على هويدا؟
- متحمسة أكثر، لأن هويدا كباقى أبطال القصة لها جمهورها الخاص، ولذلك متحمسة لأرى ردود فعلهم على الشخصية وتجسيدها.
أخيرا عمرو سلامة.. ما الرسالة التي توجهها للجمهور المنتظر مسلسل ما وراء الطبيعة؟
- لقد قمتم بقراءة جميع أعداد ما وراء الطبيعة وها مجهود كبير، ولك أنا كان مجهودى أكبر حيث أننى بحثت داخلهم لتحويل الروية لمنتج مرئي، وفى النهاية سيظهر بالشكل المطابق لخيالى، وأتمنى منهم الرحمة فى ردود الفعل.
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