شكرا لقرائتكم خبر عن قصى خولى يروج لأغنيته الجديدة "القصة كلا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان السورى "قصى خولى" عن طرحه فيديو كليب أغنية "القصة كلا" و ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلا: "القصة كلا صارت على اليوتيوب.. بدى أسمع رأيكم وإن شاء الله تكون محفزة وتقدر تقدم شى حلو وتحط الفرح بقلوبنا"، و يشاركه الغناء "إسماعيل تمر" وتعتبر هذه ثانى تجارب قصى الغنائية بعد أغنية" سورى قديم".

والتى كانت أيضًا مع إسماعيل تمر، وأظهر قصى خلال الأغنية قدرته على إجادة غناء الراب، وتحمل الأغنية العديد من الرسائل الاجتماعية والتشجيعية، وجاءت طريقة تصوير الكليب مبهجة والتي ظهر فيها جزء من الكواليس، وأصبحت الأغنية تريند على يوتيوب بعد ساعات من إصدارها .

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ومن ناحية أخرى يستمر الفنان قصى خولى في تصوير مشاهد مسلسله الجديد "لا حكم عليه" و يظهر فيه قصى بشكل مختلف و غامض و ذلك لاحظه الجمهور في صورة للشخصية نشرها عبر حسابه الرسمي على انستجرام ، و يشارك العمل مع فاليرى أبو شقرا و كارول الحاج و كارين سلامة و من تأليف بلال شحادات و ندين جابر و إخراج فيليب أسمر ، و يتكون المسلسل من 15 حلقة و من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية أخر شهر ديسمبر.

و كانت أخر أعمال قصى مسلسل لبنانى سورى بأسم "خمسة و نص" و كانت تدور أحداثه حول قصة حب غير مألوفة لحبيبين و تحاول فيها المرأة السيطرة على حياة الرجل و كان يشاركه البطولة الفنانة نادين نسيب نجيم و معتصم النهار و العمل من تأليف إيمان سعيد و إخراج فيليب أسمر .