شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ماكونهي يحتفل بعيد ميلاده الـ51 بمقطع فيديو نادر لأطفاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الممثل العالمي الأمريكي ماثيو ماكونهي بعيد ميلاده الـ 51 على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو نادر لأطفاله وهم يغنون له “happy birthday”، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.

وظهر في مقطع الفيديو أطفال كاميلا ألفي، ليفي البالغ من العمر 12 عامًا، وفيدا صاحبة الـ 10 أعوام ، وليفينجستون الذي بلغ عمره أعوام، حيث كانوا يرددون "عيد ميلاد سعيد"، فيما علق الفنان العالمي على إنستجرام قائلا: "الفيديو كان منبهًا جميلًا بالنسبة لي في ذلك اليوم".

وعلى الرغم من أن ماكونهي وكاميلا نادرًا ما ينشران صورًا أو مقاطع فيديو لأطفالهما، إلا أن الأم لثلاثة أطفال، نشرت مؤخرًا صورة لها بصحبة ليفي وهما يطبخان معًا.

وخلال الشهر الماضي، استرجع الممثل ماثيو ماكونهي ذكرياته مع زوجته وذكريات أول مرة أعجب فيها قبل سنوات، حينما تحدث إلى المذيعة أوبرا وينفري في برنامجها بمناسبة طرح مذكراته، وقال أنه قبل 14 عاما كان يبلغ من العمر 36 عاما، في حين بلغت زوجته عارضة الأزياء وقتها 24 عاماً فقط، إلا أن فارق السن بينهما وصغر سنها لم يمنعه من الاعجاب بها.

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وأضاف: "كان لدينا تواصل غريب منذ اللحظة الأولي، كما أنها تمتلك حضوراً طاغياً، وتتحدث بأكثر من لغة، فقد تحدثت في تلك الليلة باللغتين الاسبانية والبرتغالية، وبالتالي افتتنت بها وأصررت على أن نخرج معاً وحدنا في أقرب فرصة". ثم استكمل حديثه بأنه منذ تلك اللحظة ولا يزال يشعر بشغف كبير نحوها إلى الآن وسعادة أكبر بعد كل سنة يكبرا فيها معاً.



أبناء ماثيو ماكونهي



طفلا ماثيو ماكونهي