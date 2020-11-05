شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تطالب متابعيها بالدعاء لابنة أخيها بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة صابرين علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست تطلب فيه من أصدقائها ومتابعيها الدعاء بالشفاء لابنة أخيها صابرين بالشفاء التى تجرى عملية جراحية الآن.

من ناحية أخرى حرصت النجمة صابرين منذ أيام على أن تحتفل بعيد ميلاد نجلها نور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام حيث نشرت صورة تجمعهما معاً، وعلقت عليها بكتابة: "كل سنة وأنت طيب وعقبال سنين كتير من حياتك كلها نور زي أسمك وأيامك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة.. يارب يبعد عنك كل شر ويقربلك الخير كله ويحميك وتكون دائما في حفظه ويكون راضي عنك وكل يوم يكون احلي من اللي قبله كل سنة وأنت طيب يانور عيني".

كما انتهت النجمة صابرين من تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

Advertisements

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" الذى شارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.