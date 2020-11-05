شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يتفاعل مع انتخابات الرئاسة الأمريكية بطريقته الخاصة من الجيم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ذا روك من أكثر نجوم هوليود، تفاعلاً مع متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام، ومؤخرًا تفاعل مع انتخابات الرئاسية الأمريكية على طريقته الخاصة فيما بين بايدن وترامب، حيث نشر فيديو أثناء تمرينه بشكل قوي من داخل الجيم، وعلق عليه بالإشارة لأنه يمارس تمريناته قبل حسم كرسى الرئاسة الأمريكية.

وكان استعاد الفنان العالمي دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"، مرحلة الطفولة بصورة نادرة من دولاب الذكريات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له حينما كان عمره 4 سنوات، ساخرًا من أسنانه وشعره في تلك الصورة.

الفنان العالمي دواين جونسون البالغ من العمر 48 عاما ظهر في صورته المذهلة حينما كان عمره 4 سنوات فقط، معلقا: "4 سنوات من العمر.. أسنان مشوهة وتغير لونها"، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه فتاة قائلاً: "اعتقد الجميع أنني كنت طفلة صغيرة تكبر، ومن الواضح أنه حتى في سن مبكرة جدًا، كان لدي دائمًا طريقة مع جميع الفتيات - أساسًا لأنهن اعتقدن أنني واحدة وشكرا لأمي على قصة الشعر الرائعة".