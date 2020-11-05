شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تطرح أحدث أغانيها "لاغينى تلاقينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت منذ قليل المطربة اللبنانية رولا سعد كليب أغنيتها الجديد "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى. Advertisements ويذكر أن رولا قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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