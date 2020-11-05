وحيد ممدوح يشارك في حفل اليوم من مهرجان الموسيقى العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك عازف الجيتار وحيد ممدوح، للعام الرابع في مهرجان الموسيقى العربية، ويحيي ضمن حفل اليوم الخميس 5 نوفمبر الفاصل الأول، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، مع المايسترو مصطفى حلمي، إذ يقدم 4 توزيعات جديدة لمجموعة من أغاني كبار نجوم الطرب.

يقدم واحدة من روائع المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "فاكرة" لأول مرة، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان حلمي بكر، والتي قدمتها عام 1979، بالإضافة إلي "آخر أيام الصيفية" لجارة القمر فيروز، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني والتي قدمتها عام 1975، كما يقدم للعندليب الأسمر أغنية "ليه تشغل بالك" والتي قدمها ضمن أحداث فيلم "أيامنا الحلوة" وهي من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

والجديد الذي سيقدمه وحيد هذا العام، توزيع موسيقي جديد لأغنية المطرب اللبناني فضل شاكر "لو على قلبي" والتي قدمها فضل عام 2008، وهي من كلمات ربيع السيوفي وألحان نادر نور وتوزيع موسيقي بلال الزين.

وأجرى اليوم وحيد البروفة العامة قبل الحفل بدار الأوبرا، بعدما قام خلال الفترة الماضية ولمدة 10 أيام بعمل بروفات مكثفة على التوزيعات الجديدة مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأكد وحيد أنه سعيد بمشاركته المستمرة في المهرجان والذي يقام هذا العام بالرغم من كل الظروف المحيطة، وأنه في انتظار رأي جمهوره الذي استمتع بما يقدمه طوال السنوات الماضية في الفاصل الموسيقي الخاص به.