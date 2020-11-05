شاشة كبيرة ومنع الطعام وفتح الشبابيك.. صناع "ما وراء الطبيعة" يثيرون الجدل بشروط المشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثارها صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة"، بالتزامن مع عرض أولى حلقاته قبل ساعات عبر منصة "نتفليكس" العالمية، وحرصوا على إطلاق عدد من الشروط والنصائح للجماهير قبل المشاهدة، ,يستعرض "الخليج 365"، ما حدث تزامنًا مع عرض "ما وراء الطبيعة".

البداية عند عمرو سلامة

المخرج عمرو سلامة بدأ الجدل من خلال منشور له عبر "فيسبوك"، قدم خلاله عدة نصائح للجمهور قبل مشاهدة المسلسل، قائلًا: "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

وأضاف: "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

واختتم حديثه قائلا: "لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش، شكرا جدا مقدما لكل اللي اهتم".

هجوم على المخرج

ما ذكره عمرو سلامة لم يكن مرضيًا لمحبي سلسلة "ما وراء الطبيعة"، وهو ما دفع كثيرون للسخرية مما قاله من خلال عدد من التعليقات، جاء فيها: "أنا نازل اشتري شاشة سمارت عشان عمرو سلامة قال نتفرج على المسلسل في شاشة كبيرة، بلاش موبايل وتابلت، مش مهم مصاريف المدرسة بتاعت البنت، المهم أسمع الكلام"، "عنيف أوي عمرو سلامة ده"، و"هنتفرج على المسلسل متوضيين حاضر"، وغيرها من التعليقات.

فيما انتقد البعض منشور عمرو، وجاءت بعض التعليقات: "تصدق أنا مش هشوف المسلسل"، و"أوفر أوي بصراحة، مكنش ليه لازمة البوست اللي هيخلي الناس اللي متحمسة تشوفه تهاجم المسلسل حتى لو عظيم".

Advertisements

الهجوم على عمرو سلامة جعله يعلق على الأمر بطريقة كوميدية من خلال "كوميك"، من فيلم "عندليب الدقي" للفنان محمد هنيدي، كتب عليه: "يا شباب ترى كبرتوا الموضوع".

شروط أحمد أمين

على الرغم من انتقاد عمرو سلامة بعد توجيه نصائح للمشاهدين، إلا أن الفنان أحمد أمين بطل العمل لم يكترث لذلك، وحرص على توجيه نصائح أخرى للجمهور قبل المشاهدة، وظهر في مقطع فيديو ليطلق توجيهات جديدة قائلًا: "رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهاردة، ياريت لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكتر من الواقع".

Netflix

المنصة العالمية انضمت أيضًا لمخرج وبطل "ما وراء الطبيعة"، وأطلقت عدة توجيهات قبل المشاهدة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، جاء فيها: "سأشاهد المسلسل حتى ينتهي طبق الفشار، حتى تسطع شمس يوم جديد، حتى ينتابني النعاس، حتى تنتهي حلقاته، وقتها ربما أتوقف.. ربما…".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".