فيديو| طفلا أصالة يتوقعان نتيجة انتخابات أمريكا.. ويختاران الفائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو لتوأمها آدم وعلي طارق العريان، يتوقعان خلاله نتيجة الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن.
واختلف الثنائي على المرشح الفائز وقال أحدهما، إن ترامب من سيفوز في الانتخابات، بينما قال الآخر إن بايدن هو الأقرب للفوز موضحًا: "بيحب المسلم".
ويترقب العالم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في معركة الوصول للبيت الأبيض، في ظل احتدام الصراع بين المرشحين جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مرشح عن الحزب الجمهوري.
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