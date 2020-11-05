هذا ما كتبته "خطيبة" هيثم أحمد زكي على "فيسبوك" في ذكرى رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قبل يومين، من ذكرى رحيله، حرصت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على تذكره، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

إنجي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية، بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

هيثم أحمد زكي، هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكان خبر وفاته في 7 نوفمبر 2019 صدمة كبيرة لجمهوره وأصدقائه من داخل الوسط الفني.