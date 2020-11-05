"تحفة فنية" وإشادة بأداء أحمد أمين.. هكذا علق الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردود فعل واسعة، بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على منصة نتفليكس.

المسلسل الذي أثار الجدل حتى قبل عرضه، خاصة بعدما كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع فيسبوك، منشورا عن "قواعد" مشاهدة المسلسل، كان محط أنظار قطاع كبير من مشاهدي المنصة الإليكترونية الشهيرة.

وأشاد عدد من متابعي المسلسل، بأداء الفنان أحمد أمين، وعلق أحدهم: "بعد ما كنت خايف منه.. في أول حلقة أحمد أمين بهرني بأدائه الرائع بصراحة البسيط اللي بدون اصطناع ..الراجل ده حقيقي موهوب جدا.. أنا حقيقي شايف رفعت اسماعيل قدامي بكل تفاصيله".

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بينما قال آخر: "أحمد أمين 10 على 10"، و"عاوز أعطي حضن كبير لأحمد .أمين ولعمرو سلامة"، وغيرها من التعليقات

بينما أشاد البعض بالحلقة الأولى من المسلسل، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "تحفة فنية وإبداع"، و"بصراحة كلمة عظمة قليلة"، و"من نجاح لنجاح"، "عاوز أبوس دماغ كل واحد شارك في التحفة الفنية دي"، و"الحلقة الحلوة جامدة ومبشرة جدا"، "أعطي المسلسل 9 ونص من عشرة".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، عن سلسلة "ما وراء الطبيعة" لدكتور أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.