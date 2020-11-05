محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
ردود فعل واسعة، بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على منصة نتفليكس.
المسلسل الذي أثار الجدل حتى قبل عرضه، خاصة بعدما كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع فيسبوك، منشورا عن "قواعد" مشاهدة المسلسل، كان محط أنظار قطاع كبير من مشاهدي المنصة الإليكترونية الشهيرة.
وأشاد عدد من متابعي المسلسل، بأداء الفنان أحمد أمين، وعلق أحدهم: "بعد ما كنت خايف منه.. في أول حلقة أحمد أمين بهرني بأدائه الرائع بصراحة البسيط اللي بدون اصطناع ..الراجل ده حقيقي موهوب جدا.. أنا حقيقي شايف رفعت اسماعيل قدامي بكل تفاصيله".
بينما قال آخر: "أحمد أمين 10 على 10"، و"عاوز أعطي حضن كبير لأحمد .أمين ولعمرو سلامة"، وغيرها من التعليقات
بينما أشاد البعض بالحلقة الأولى من المسلسل، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "تحفة فنية وإبداع"، و"بصراحة كلمة عظمة قليلة"، و"من نجاح لنجاح"، "عاوز أبوس دماغ كل واحد شارك في التحفة الفنية دي"، و"الحلقة الحلوة جامدة ومبشرة جدا"، "أعطي المسلسل 9 ونص من عشرة".
مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، عن سلسلة "ما وراء الطبيعة" لدكتور أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تحفة فنية" وإشادة بأداء أحمد أمين.. هكذا علق الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.