صبري فواز ينشر صورًا جديدة بصحبة هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تزامنًا مع انتهاء آخر حلقات مسلسل "أسود فاتح"، نشر الفنان صبري فواز مجموعة صور تجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس المسلسل.

ظهرت هيفاء في الصور التي نشرها فواز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وهي تحتضنه وعلق عليها قائلًا: "أشرف ورانيا"، في إشارة إلى الشخصيتين التي يجسدها هو وهيفاء في المسلسل.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، معتصم النهار، روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، ومن إخراج كريم العدل.