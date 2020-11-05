"فين الكبير أوي".. أحمد مكي ينشر صورة جديدة على "موتوسيكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر النجم أحمد مكى عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" صورة له على دراجة بخارية"موتوسيكل".

وحازت صورته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي خمن أنها من موقع كواليس تصوير مسلسله الجديد الاختيار ٢.

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بينما حرص عدد من متابعيه على مطالبته بالجزء السادس من مسلسله الذي حقق شهرة واسعة " الكبير أوي".

وجاءت التعليقات: "فين الكبير أوي، ارحمنا ونزل الجزء السادس من الكبير، الكبير أوي وحشنا"، وغيرها.

ويصور حاليا النجم أحمد مكي مسلسل الاختيار ٢ أمام النجم كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي