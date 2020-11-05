تراند اليوم : رومانسية وكوميديا ودراما عربي وروسي وتركي بعروض OSN لشهر نوفمبر

أعلنت شبكة OSN عن باقتها المتميزة من البرامج والأفلام لشهر نوفمبر، حيث تعرض OSN ياهلا الأولى وOSN ياهلا سينما مجموعة من البرامج العربية، والبرامج التركية والروسية والكورية المدبلجة، المليئة بالمواقف المضحكة والأكشن والدراما الرومنسية، مما يضمن أوقاتاً مميزةً لجميع أفراد العائلة.

وينطلق شهر نوفمبر على قناة OSN ياهلا سينما مع فيلم عقدة الخواجة يوم الجمعة 6 نوفمبر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات/ 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويروي الفيلم الكوميدي المصري، الذي يشارك في بطولته حسن الرداد وهنا الزاهد وماجد المصري، قصة زوجين شابين يواجهان عقبات مادية واجتماعية تؤثر على زواجهما وتشكل تحدياً لقصة حبّهما.

وتقدم OSN ياهلا الأولى الحلقة الأولى من مسلسل العظيمة الدرامي الروسي يوم الخميس 5 نوفمبر الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات/ 22:00 بتوقيت السعودية. ويروي المسلسل قصة الشابة إيلينا التي تعيش حياة مثالية، حيث تعمل في وظيفة أحلامها وهي متزوجة من شاب وسيم وثري ولديها ابنة جميلة، مما يجعلها ضحيّة لحسد صديقتها.

بالإضافة إلى مسلسل الدراما الرومنسية المتميز عالم المتزوجين المبني على قصة نظيره البريطاني Doctor Foster من إنتاج قناة BBC One، والذي تدور أحداثه حول زوجين تؤدي خيانتهما لبعضهما إلى دوامة من الإنتقام والحزن والسماح. وتعرض أولى حلقات المسلسل يوم الأحد 25 أكتوبر الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات / 22:00 بتوقيت السعودية، وسيتوفر بالدبلجة العربية أو باللغة الكورية مع الترجمة العربية.

كما يشهد يوم الجمعة التالي بتاريخ 20 نوفمبر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات/ 23:00 بتوقيت السعودية عرض فيلم الدراما المصري أسوار عالية من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيري. وتدور أحداث الفيلم حول القضايا الاجتماعية ضمن المجتمع المصري، ويتطرق إلى الفارق بين الطبقات الاجتماعية والروابط فيما بينها. كما تسلّط القصة الضوء على الآثار السلبية لتجارة المخدرات على شوارع مصر.

وبدوره، يلبي فيلم حملة فرعون، الذي يشارك في بطولته عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني، تطلّعات المشاهدين من عشّاق الأكشن، حيث سيُعرض يوم الجمعة 27 نوفمبر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات/ 23:00 بتوقيت السعودية. ويروي الفيلم قصة رجل يدعى يحيى، الملقّب بفرعون، والذي يسافر إلى سوريا في محاولة لإنقاذ ابنه من يد داعش التي اختطفته.

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كما يبدأ عرض مسلسل من حقي أحب على قناة OSN ياهلا الأولى يوم الخميس 3 نوفمبر الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات/ 20:00 بتوقيت السعودية، ويروي العمل قصة مهندس طلّق زوجته بعد انهيار زواجهما، مما أدى إلى دخول موجة جديدة من الناس إلى حياته سببت بدورها تغيرات كبيرة. وتلعب بطولة مسلسل الدراما الخليجي كل من شيماء سليمان وريم ارحمه وعلي كاكولي.

ويمكن الآن للمشاهدين، الذين لم تتسنّ لهم فرصة متابعة الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة الشهير من إنتاجات OSN الأصلية، مشاهدة حلقاته الآن على قناة OSN ياهلا الأولى بدءاً من يوم الأحد 15 نوفمبر الساعة 17:45 بتوقيت الإمارات/ 16:45 بتوقيت السعودية. ويشهد البرنامج نقاشات محتدمة ضمن أجواء مرحة بين ضيفات من ألمع نجمات الصف الأول والمضيفين الثلاثة، وهم قيس الشيخ نجيب وخالد سليم ونيكولا معوض.

ويبدأ برنامج حرب عالمية، المكمّل للموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة، على قناة OSN ياهلا الأولى يوم الأحد 15 نوفمبر الساعة 18:45 بتوقيت الإمارات/ 17:45 بتوقيت السعودية. وتقدم البرنامج الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية إنجي كيوان، حيث تدعو نفس الضيفات النجمات للانضمام إليها انتقاما ًمن الرجال في البرنامج.

كما سيحظى عشّاق المسلسلات الروسية المدبلجة إلى اللغة العربية بفرصة مشاهدة مسلسل الأكشن والجريمة والدراما Meglin، حيث ستُعرض أولى حلقاته يوم الأربعاء 25 نوفمبر الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات/ 23:00 بتوقيت السعودية. وتدور أحداث المسلسل حول روديون ميجلين، البطل الرئيسي والمحقق الغامض الذي يحقق العدالة بأساليب سرية.

وأخيراً، سيتسنى لعشاق برنامج يلا نتعشى خلال هذا الشهر متابعة الحلقات الجديدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر، حيث ستقدم OSN ياهلا الأولى البرنامج المتميز من إنتاجات OSNالأصلية والذي يستضيفه خالد منصور ذو الشخصية المرحة. ويعد البرنامج النسخة العربية من البرنامج الشهير Come Dine With Me، ويجري خلاله استضافة أربعة أشخاص غرباء كل أسبوع؛ ويتناوبون على استضافة الآخرين على حفلات عشاء في منزلهم، ليقوم الضيوف بتقييم الأمسية بنقاط من واحد إلى عشرة، وتُعرض الحلقات من الأحد إلى الخميس الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات/ 19:00 بتوقيت السعودية.