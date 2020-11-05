تراند اليوم : جهز نفسك للحرب .. حماده هلال هيعلم علي النمبر وان – إتفرج

أكد الفنان حمادة هلال أنه لم يقصد تقليد الفنان محمد رمضان في اسم أغنية “الشرع محللي أربعة”، موضحا أنه يرحب بالتعاون معه.

قال هلال في لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج “The Insider بالعربي”، إن بعض المواقع والصفحات كتبت أن الحرب اشتعلت بينه وبين رمضان، وهو أمر غير صحيح وأضاف مازحا “حرب إيه إحنا داخلين نحارب، ده أغاني”.

وأضاف، مؤكدا أنه لن يخسر صديق أو زميل بسبب أغنية، مشيرا إلى أنه معروف عنه أنه لم يتشاجر طوال حياته مع زميل أو صديق.

وعن فكرة تعاونه مع رمضان قال إنه ناجح في التمثيل والغناء، وسيكون سعيدا بالعمل معه.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية هو فيديو كليب “جمالها” من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.