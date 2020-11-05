تراند اليوم : حكاية ربع قيراط ريهام عبد الغفور قريبا – شاهد

تبدأ قناة dmc عرض حكاية “ربع قيراط” من مسلسل “إلا أنا”، للفنانة ريهام عبد الغفور والفنان مصطفى درويش.

نشر الفنان مصطفى درويش عبر حسابه على Instagram، صورة من كواليس المسلسل، موضحا أنه سيبدأ عرض الحكاية يوم السبت المقبل، كاتبا: “حكاية ربع قيراط نوعدكم بحاجة فوق الجمال بإذن الله انتظرونا يوم السبت القادم علي قناه DMC إخراج العظيم أحمد حسن.. مدير تصوير الدكتور عزمي الرحماني.. قصة الأستاذ يسري الفخراني.. سيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري”.

يضم مسلسل “إلا أنا” بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، وتم عرض حكايات هى “بنات موسى” بطولة وفاء عامر و”سنين وعدت” بطولة أروى جودة، و”أمل حياتي” بطولة حنان مطاوع، و”أمر شخصي” بطولة شيري عادل، و”ضي القمر” بطولة كندة علوش و”لازم أعيش” لجميلة عوض.