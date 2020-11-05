تراند اليوم : فسفوري نجوي كرم جنن الجمهور في برنامج The Voice Senior – إتفرج

أطلت المطربة اللبنانية نجوى كرم في أولى حلقات مرحلة النصف نهائي من بإطلالة أنيقة.

اختارت نجوى فستانا من ماركة ALEX PERRY باللون الأخضر الفسفوري، بكتف واحد وشق جانبي طويل، وصل سعره إلى 1365 دولار.

أما الحذاء فوصل سعره إلى 650 دولار.

يذكر أن The Voice Senior هو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الستين عاما، ويشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان هاني شاكر والفنان ملحم زين والمطربة المغربية سميرة سعيد والمطربة اللبنانية نجوى كرم.

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