تراند اليوم : دلعي نفسك وأتجوزى اللي أصغر منك .. زي كل النجمات دول

ليست موضة جديدة بل أنها ظاهرة موجودة بالوسط الفني منذ عقود، لكنها أخذت في الانتشار الواسع في الفترة الأخيرة، الا وهي زواج النجمات ممن يصغرهن عمرا.

وبينما نفت بشرى أن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل يصغرها بـ 6 سنوات، وانهما في نفس العمر تقريبا، وهو نفس السيناريو الذي سارت عليه الفنانة درة مع زوجها رجال الأعمال هاني سعد.

الا ان بعض النجمات لا يخجلن من كشف الحقيقة وفارق العمر بينهن وبين أزواجهن، على سبيل المثال:

ياسمين عبد العزيز تكبر أحمد العوضي بفارق 6 سنوات، رغم ان الشائعات قالت ان الفارق 12 عاما.

مي كساب تكبر أوكا بعشر سنوات كاملة.

بينما تفوقت أنغام على الجميع بفارق بينها وبين الموسيقي أحمد ابراهيم 11 عاما.

وعلى نفس الخطى سارت مديرة أعمالها راندا رياض التي تكبر الفنان محمد الشرنوبي بعامين.

اما ليلى غفران فقد حققت رقما قياسيا بفارق عمر يبقى 28 عاما بينها وبين زوجها.

لكنها بالطبع لم تتفوق على الشحرورة الذي وصل الفارق بينها وبين أحد أزواجها لأكثر من 33 عاما.

كما تزوجت اللبنانية ألين خلف من شاب يصغرها بـ 15 عاما

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كذلك فإن زيجة سمية الخشاب من أحمد سعد شهدت فارق سن يصل لعشر سنوات كاملة.

نجمات الزمن الجميل لم يسلمن من تلك الظاهرة:

فالنجمة تحية كاريوكا لم يمنعها فارق العمر البالغ 8 سنوات من الزواج من الدنجوان رشدي أباظة

كما لم تمنع الـ 18 عاما المخرج زكي فطين عبد الوهاب من الزواج من السندريلا سعاد حسني