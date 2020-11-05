دعوات لإقالة بيلوسي بعد نتائج الحزب الديمقراطي بـ"النواب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انتقادات واسعة من أعضاء الحزب الديمقراطي وأنصاره على السواء.

تواجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة انتقادات واسعة من أعضاء الحزب الديمقراطي والناخبين عقب تراجع المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب، رغم تمتعهم بالأغلبية.

كان المتوقع على نطاق واسع أن يعزز الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب في مجلس النواب في الانتخابات الحالية، لكن الناخبين اختاروا منح الجمهوريين خمسة مقاعد جديدة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ويتجه الحزب الديمقراطي لتحقيق أغلبية كبيرة بمجلس النواب الأمريكي، حيث ضمن 232 مقعدًا مقابل 197 مقعدًا للجمهوريين.



مع تلاشي الآمال بحدوث "موجة زرقاء"، أصبحت أهداف بيلوسي التشريعية الطموحة لرزنامة الكونجرس لعام 2021 في خطر لأنها تواجه احتمالات متزايدة باستمرار هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

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تواجه بيلوسي، الديمقراطية عن كاليفورنيا، انتقادات لاذعة من الديمقراطيين، عقب الأداء المخيب للآمال في الانتخابات التي كادت تمنح الأغلبية للجمهوريين.

وقال اثنان من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، لنيويورك بوست شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنهما يناقشان مع أعضاء آخرين فكرة دعم منافس لبيلوسي، حيث وقع اختيارهم على رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي عن ولاية نيويورك.

وقال أحد النواب "إنه الوحيد الذي المؤهل لهذا المنصب. وهو قادر على أن يشكل حلقة وصل بين المعتدلين والتقدميين أفضل من أي شخص آخر. والأهم من ذلك ، أنه ليس نانسي بيلوسي".

وأضاف "لقد حان الوقت للديمقراطيين للدفع بجيل جديد من القيادة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ."