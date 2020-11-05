شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يكشف عن حبه لإسكندرية بصورة من أمام كوبرى ستانلى.. ويعلق: العشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل النجم عمرو سعد مع محبيه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بأحدث صورة له من الإسكندرية حيث جاء في الصورة بكوبري ستانلي، وعلق عليها بكتابة : "حبيت اول صورة ليا بعد غياب تكون من اسكندرية وبين ناسها الجدعان"، ثم وصفتها بكتابة : "اسكندرية العشق".

حدد المخرج أحمد خالد موسى، 6 ديسمبر موعد مبدئي لتصوير مسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد الذى يحمل اسم مبدئى "عش الدبابير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، حيث بدأ مهندس الديكور فى بناء الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد المسلسل بالاضافة إلى المشاهد الخارجية .



الفنان عمرو سعد من أمام كوبري ستانلى

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وسافر مخرج العمل أحمد خالد موسى لبيروت أمس، لمعاينة أماكن التصوير، وتستغرق رحلته 6 أيام متتالية، يستقر من خلالها على الشكل النهائى والملابس والديكورات وخلافه، حتى يصبح نجوم المسلسل جاهزين للتصوير مباشرة.

"عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الاعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.