شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى من صالة تحرير ”الخليج 365”: الجورنال ده ليه فضل علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير عزت العلايلى أثناء تواجده في صالة تحرير ”الخليج 365”، إن هذه الجريدة لها فضل كبير على الفنانين وعليه هو بشكل شخصي، كما أنه من أشد المتابعين لها، مشيراً إلى أنه يستشف جميع المعلومات منها ويتابع الانتخابات الأمريكية على موقعها حالياً من خلال التغطية اللحظية التي يقوم بها ”الخليج 365” للمعركة الانتخابية بين ترامب وبايدن.

ويستعد عزت العلايلى للسفر إلى مدينة الإسكندرية من أجل تكريمه في الدورة الـ 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تقام في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى، حيث يأتى التكريم تقديرا لمشواره الطويل وعطائه على المستويين المحلي والعربي.

وأكد العلايلى لـ"الخليج 365" بعد إعلان تكريمه في مهرجان الإسكندرية، أن هذا المهرجان له ذكريات جميلة وكان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فتكريمه شرف كبير له متمنياً أن يكون على قدر المسئولية، وشكر إدارة المهرجان وعلى رأسهم الأمير أباظة، وجميع من وضع أصواتهم لعزت العلايلى حسب قوله، قائلاً: "كتر خيرهم إنهم فاكرينى وأنا بدين لهم كل الحب والتقدير".

يذكر أن النجم القدير عزت العلايلى كانت آخر مشاركة درامية له فى مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجائى وإخراج خيرى بشارة، حيث ظهر خلال الأحداث بشخصية تاجر أخشاب كبير وزوج الفنانة ميرفت أمين ويتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق.