شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى يزور مقر ”الخليج 365” ويشيد بدورة العمل وتجربة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفنان الكبير عزت العلايلي مقر ”الخليج 365” منذ قليل وتفقد صالة التحرير لمتابعة سير دورة العمل، مشيداً بالمكان والتنظيم الكبير في دورة العمل بالجريدة، كما أثنى على تجربة "تليفزيون السابع" الذي تم إطلاقه مؤخراً، مشيراً أن نجاح الموقع لم يأت من فراغ خاصة وأنه من أشد المتابعين للتغطية الإخبارية التي يقوم بها ”الخليج 365”.

وأجرى عز العلايلى خلال زيارته للمقر مقابلة مع الزميل عمرو صحصاح في تليفزيون ”الخليج 365” للتحدث فيها عن تكريمه في الدورة الـ 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتي تقام في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى، كما تحدث عن مشواره الفني والمحطات التي مر بها على مدار السنوات.

وأكد العلايلى لـ"الخليج 365" بعد إعلان تكريمه في مهرجان الإسكندرية، أن هذا المهرجان له ذكريات جميلة وكان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فتكريمه شرف كبير له متمنياً أن يكون على قدر المسئولية، وشكر إدارة المهرجان وعلى رأسهم الأمير أباظة، وجميع من وضعوا أصواتهم لعزت العلايلى حسب قوله، قائلاً: "كتر خيرهم إنهم فاكرينى وأنا بدين لهم بكل الحب والتقدير".

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