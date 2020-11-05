شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى بمسرح محمد عبد الوهاب بدلاً من الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إقامة حفل افتتاح الدورة الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري بمسرح محمد عبد الوهاب بدلا من الروماني، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر.

يشار إلى أن الدورة 36 تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.

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وقررت ادارة المهرجان إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان تقدير لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسي عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.

فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرًا لعطائهما وتخليدًا لذكراهما.