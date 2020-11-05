شكرا لقرائتكم خبر عن والد بريتني سبيرز يحاول السيطرة عليها من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة العالمية بريتني سبيرز أن والدها فاجأها بتعيين مدير أعمال جديد لها دون إخبارها في محاولة للاحتفاظ بالسيطرة الوظيفية الكاملة على أموالها.



بريتني سبيرز

وأفادت TMZ بأن مغنية Baby One More Time ، 38 عامًا ، قدمت ادعاءات بشأن والدها جيمي سبيرز بعد أن عين مايكل كين للإشراف على شؤون أعمالها.

وطلبت المغنية الحائزة على جائزة جرامي من المحكمة منح شركة Bessemer Trust Company السيطرة الكاملة على وصايتها ، مما أدى إلى تجريد والدها من السلطة منذ 12 عامًا.

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وكان قد وصف سام إنجهام، محامى النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حالتها العقلية الحالية بحالة مريض فى غيبوبة، مؤكدا أن النجمة البالغة من العمر 38 عامًا تفتقر إلى القدرة العقلية للتوقيع على إقرار محلف فى قضية الوصاية عليها، حيث لم تعد بريتنى تريد أن يتولى والدها جيمى سبيرز مسئوليتها.

وأضاف أنها لم تتمكن من التوقيع على إعلان يوضح موقفها من القضية، مشيرًا إلى أنها غير قادرة فى هذا الوقت على الموافقة على أى ترتيب قانونى، وبناء على ذلك، حدد القاضى موعدًا لاحقًا لمعالجة القضية واستكمال الإجراءات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وبالنسبة لمسيرتها المهنية قال محاميها إن سبيرز لا تريد العودة مرة أخرى، على الرغم من أن المغنية نفسها لم تذكر بعد أمام المحكمة خططها المهنية، إلا أنه أشار إلى أن والدها يضغط عليها لمواصلة التسجيل وأداء الموسيقى.