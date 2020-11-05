شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء أصالة يختلفان على الفائز فى الانتخابات الأمريكية بين ترامب وبايدن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة أصالة جمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها علي موقع "انستجرام"، بمقطع فيديو طريف لأبنائها التؤام علي وأدم وهما يتوقعان نتيجة الانتخابات الأمريكية واختلف الإثنين فيما بينهما أحدهما قال "بايدن" والأخر قال "ترامب"، وذلك خلال الإثارة التى يشهدها العالم جميعا لترقب الإعلان عن الفائز في معركة الوصول للبيت الأبيض.

من ناحية أخري كان كشف خالد الذهبى نجل النجمة السورية أصالة عن نتيجة تحليله بفيروس كورونا، ونشر خالد صورة التحليل عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "انستجرام"، والتى جاءت سلبية، معلقا عليها "الحمد لله"، ولم يكشف عن سبب قيامه بإجراء التحليل.



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اصالة

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وكان أنس نصرى، شقيق المطربة السورية أصالة، قد أكد عدم إصابته بفيروس كورونا بعد إجراءه فحص أخر للتأكد من صحة الاختبار الأول، حيث أعلن من قبل إصابته بالوباء.

ونشر أنس نصرى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا، وعلق قائلاً:"عفواً كورونا لست أنا، الحمد لله أنى أجريت فحص أخر للتأكد من صحة الاختبار و كانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء".

وأضاف: "يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري و يعيشني كم من الحب و الاهتمام و الرعاية كانت تحتاجها روحي، عشت اربعة أيام مليئة بالطبطبه، شكراً رب العالمين".