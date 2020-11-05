شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد رمضان وسمية الخشاب بالثعابين تتحول لتحدى على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة سمية الخشاب الشكر لجمهورها من خلال "ستوري" قام متابيعها بتركيبها، وهي الصورة التي يظهر فيها النجمين محمد رمضان وسمية الخشاب وهما يحملان كل منهما ثعبان ضخم، في إشارة للتوافق بينهما بعدما تم الإعلان عن مشاركتها للنجم محمد رمضان في مسلسل، "موسي" والذي يعرض رمضان المقبل، وشهد التعليقات علي الصورة تحول الأمر لتحدي، حيث قام متابيعها علي إنستجرام بنشر صورهم وهم يحملون الثعابين أيضا.

تعاقدت النجمة سمية الخشاب، علي المشاركة فى مسلسل " موسى" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، حيث تعد المشاركة الأولى لسمية مع رمضان فى الدراما الدراما التليفزيونية.

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وتجرى شركة سينرجى إبرام باقى التعاقدات حاليا، حيث يعاين مخرج العمل أماكن التصوير، فضلا عن التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل بدء التصوير.

وتعود سمية الخشاب للدراما بعد غياب ٣ سنوات، منذ أن قدمت مسلسل الحلال، مع بيومى فؤاد، يسرا اللوزى، دينا فؤاد، مها أحمد، وأخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.