"ما وراء الطبيعة" ترند على تويتر بعد طرح المسلسل وإشادة بأحمد أمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الترند على "تويتر"، وذلك بعد ما تم طرح المسلسل على احدى المنصات الرقمية، حيث أشاد عدد كبير بالمسلسل، وتحديدا بالـ 6 حلقات التي تم طرحها، فقد جاءت الإشادة بأداء الفنان أحمد أمين، والذى يجسد شخصية رفعت إسماعيل، وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعه عظمه احمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله انى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.

أحمد أمين

محمود

مصطقى Advertisements

نيفين ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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