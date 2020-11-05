شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعود لتصوير Mission Impossible 7 بعد إصابة 12 من الفريق بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد النجم العالمي توم كروز وهو يصور ليلا في شوارع البندقية مشاهد فيلمه الجديد Mission Impossible 7، وهو ما يعني عودة تصوير الفيلم بعد توقف بسبب إصابة 12 شخصًا في موقع التصوير بفيروس COVID-19.



توم كروز يصور Mission Impossible 7



توم كروز



توم كروز في كواليس تصوير Mission Impossible 7



توم كروز



توم كروزفي كواليس التصوير

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توم كروز

وشوهد نجم الحركة ، 58 عامًا ، وهو يعمل بجد في الليل في المدينة الإيطالية مع طاقم الفيلم وهم يصورون مشاهد حول قصر دوجي ، الذي تم تزيينه بالشموع.

تحول توم إلى شخصيته إيثان هوك ، حيث ارتدى بدلة سوداء أنيقة وقميص أبيض مفتوح، كما ظهر توم كروز في لقطات أخرى أثناء التحضير للتصوير وهو يرتدي "كمامة" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يشمل طاقم عمل توم كروز في الجزء السابع من فيلم "مهمة مسحيلة" وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس ، وسيتم تصوير الفيلم أيضا في البندقية ودول أخرى بما في ذلك بولندا.