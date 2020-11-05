شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى: محدش طردنى من "تحقيق" واعتذرت عن المسلسل عشان مالقتش نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف دسوقى لـ ”الخليج 365”، إن ما تردد بشأن طرده من لوكيشن تصوير مسلسل "تحقيق" كلام غير صحيح، موضحا أنه بالفعل ذهب للوكيشن العمل في أول يوم تصوير، ولكن عند قراءة السيناريو وجد نفسه لم يتفاعل مع "الشخصية" على حد قوله، لافتاً إلى أنه طلب من الإخراج عدم البدء في التصوير، واحترم مخرج العمل رغبته.

وأوضح، أنه اعتذر عن أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه يحترم الصغير قبل الكبير، ولم يفتعل المشاكل مع أحد، مشيراً إلى أنه سيعتذر عن أي عمل لم يشعر أنه سيضيف له في مسيرته التي بدأها منذ أن كان في بدروم "إسماعيل ياسين".

يذكر أن الفنان شريف دسوقى أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش"، الذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته النجوم نيللى كريم وآسر ياسين، اخراج كاملة أبو ذكرى.

Advertisements

شريف دسوقى يشارك في فيلم "العميل صفر" بطولة نيللى كريم وأكرم حسنى، ولبلبة، ومحمد علاء جمايكا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى .

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.