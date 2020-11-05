شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض "الآنسة فرح" لـ 15 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لمسلسل "الآنسة فرح" تأجيل عرضه لـ يوم 15 نوفمبر الجارى، حيث كان مفترض أن يعرض بداية الشهر، والمسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج. الآنسة فرح المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

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