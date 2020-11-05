إليسا تهنئ حماقي: "مفيش كلمات تعبر عن مدى حبي لك".. والأخير يرد

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على توجيه التهنئة لصديقها المطرب محمد حماقي، بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق أمس الأربعاء.

وكتبت إليسا، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"عيد ميلاد سعيد، لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مدى حبي لك ومدى صدقك.. أدعو الله أن تظل دائمًا مشرقًا كالمعتاد".

ومن جانب حماقي رد عليها قائلًا:"أنا محظوظ جدًا لأن لدي صديقا مثلك.. أحبك ألوس وشكرا على كلماتك الجميلة".

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محمد حماقي

واحتفلت إليسا، الأيام الماضية بعيد ميلادها، وحرص عدد كبير من محبيها من داخل الوسط الفني بتقديم التهنئة لها وكان على رأسهم الفنانة الإماراتية أحلام ومايا دياب ومحمد حماقي وغيرهم.

وكانت قد طرحت إليسا ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وضم 18 أغنية ما بين المصري واللبناني والفرنسي، وكان من بينهم:"وفي، أنا شبه نسيتك، على حس حكايتنا، مباحة ليك، هنغني كمان وكمان، حبة اهتمام، هعتبرك مت، غلطة وقت، هنغني كمان وكمان، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، إضافة إلى أغنية بالفرنسية.Mourir sur scène".".