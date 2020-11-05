خطيبة هيثم أحمد زكي تحيى ذكرى وفاته الأولى: "بفكركم بيه عشان تدعوله"

رنا صلاح الدين - يوافق يوم 7 نوفمبر الجاري الذكرى الأولى لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي حزن الجميع على رحيله.

وطلبت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل، من جمهوره ومحبيه بالدعاء له، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"انا عارفة ان مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه".

وتابعت:"بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

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خطيبة هيثم احمد زكي

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.