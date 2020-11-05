جمال يوسف يوجه رسالة مؤثرة لنشوى مصطفى بعد إصابتها بـ "كورونا": ادعولها زي ما دعيتولي

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري جمال يوسف رسالة مؤثرة للفنانة نشوى مصطفى، بعدما أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد. جمال يوسف قال، عبر برنامج Et بالعربي: "أحب أوجه رسالة للفنانة الغالية نشوى مصطفى، بنا يشفيكي يا نشوى ويقومك بالسلامة، ويرجعك لبيتك وجوزك وولادك بألف سلامة، إنتي فنانة محترمة". وأضاف: "كنت بسجل معاها برنامج من 3 أسابيع، فبتقولي وسط التصوير أنا لو تعبت مش هتقف جمبي، قولتها طبعاً هقف معاكي يا حبيبتي دا إنتي أختي الغالية وعشرة كفاح". وتابع: "أنا أعرفها من 25 سنة، طول عمرها فنانة محترمة وعمرها ما عملت حاجة مسفة وطول عمرها مصلية، ربنا يحفظك ويرجعك بألف سلامة". وطالب الجمهو بالدعاء لها، بقوله: "عايزكم زي ما دعتولي إدعولها علشان ترجعلنا بألف سلامة، إحنا ملناش بعد ربنا غيركم، وبفضل بنا ودعائكم قومت من مرضي، فأرجوكم ادعوا لأختي نشوى مصطفى، يا رب يشفيكي ويعافيكي يا نشوى يا رب".

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