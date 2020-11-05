- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - شارك الفنان شريف رمزي، جمهوره بصور جديدة جمعته بالنجم خالد الصاوي من حفل زفاف الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد، والذي أقيم في مدينة الجونة.
وظهر شريف مع الصاوي وهما في قمة سعادتهم، وفي فيديو ظهرا الاثنان وهما يغنيان للنجم عمرو دياب، وعلق من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:"حينما أجتمع أنا و خالد الصاوي في مكان بتكون دي النتيجة دايماً".
شريف رمزي
شريف رمزي
شريف رمزي
شاركت الفنانة التونسية درة جمهوها بمقطع فيديو يضم أهم اللقطات من حفل زفافها، والذي أقيم يوم الاثنين الماضي 2 نوفمبر.
وشهد حفل زفاف درة على هاني سعد حضور عدد من نجوم الفن ابرزهم أحمد السقا، وإلهام شاهين، وشريف مزي وزوجها ريهام أيمن، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وغيرهم.
شريف رمزي من مواليد عام 1981، وهو ابن المنتج محمد حسن رمزي، قدمته الفنانة إسعاد يونس في أول بطولة له من خلال فيلم "أسرار البنات"، في عام 2001، و تزوج من الفنانة ريهام أيمن، عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل "العراف"، مع الفنان عادل إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| لقطات مرحة تجمع شريف رمزي وخالد الصاوي: "حينما نجتمع بتكون دي النتيجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.