فيديو.. إيطالية تلاحق هنيدي وتيم حسن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت فتاة إيطالية تدعى "شارون" مقاطع فيديو مركبة تجمعها بعدد من الفنانين العرب عبر حسابها في "أنستقرام"، لاقت رواجاً كبيراً. وظهرت "شارون" في مقطع فيديو وهي تتصل بشخصية "جبل شيخ الجبل" التي يجسِّدها الفنان السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة"، وبدت وهي تردد عبارته الشهيرة "لا تهكلوا للهم"، وكتبت تعليقا وجهته إلى حسن قائلةً: "أنا ألاحقك في كل مكان". وركّبت أيضاً صورة تجمعها بالفنان السوري، وأرفقتها بكلمة "الهيبة"، وكأنها تشاركه بطولة المسلسل.

Advertisements كما نشرت شارون مقطع فيديو قامت بتركيبه وهي تجري مكالمة رومانسية مع الفنان ناصيف زيتون. وظهرت أيضاً في حوار مركب مع الفنان المصري محمد هنيدي، غير أن أحدا من الفنانين لم يعلق على تلك الفيديوهات رغم انتشارها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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