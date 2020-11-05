فرقاء ليبيا في المغرب مجددا لاستكمال المفاوضات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستكمل فرقاء ليبيا، اليوم الخميس، مفاوضاتهم في المغرب المتعلقة بالمسار السياسي وبحث إجراءات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تعقد الأطراف الليبية، في المغرب، الخميس، مؤتمرا لإعلان مخرجات أول جلسة حوارية، بعد الاتفاق الموقع الشهر الماضي بشأن المناصب السيادية.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن وفدا يمثل مجلس النواب الليبي، وآخر يمثل ما يسمى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، التقيا، أمس الأربعاء، في منتجع ببوزنيقة، كما عقدا صباح الخميس، جلسة أخرى، دون إعلان أي طرف تفاصيل هذه اللقاءات.
وتشرف المملكة المغربية منذ أشهر على حوار بين الطرفين، لكن دون التدخل في أجندته أو مخرجاته، وشدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أكثر من مرة، على أن "الحل يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم".
والشهر الماضي، وقع الطرفان، بحضور وزير الخارجية المغربي، اتفاقاً يتعلق بالمناصب السيادية.
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