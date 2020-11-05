حملة ترامب تعتزم رفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات نيفادا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتزامها إصدار بيان في وقت لاحق الخميس، وصفته "بالهام" من لاس فيجاس، في نيفادا، حيث كشفت وسائل إعلام أن الحملة تعتزم رفع دعوى من الولاية.

وتتواصل عملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بحسب مؤشرات أولية.



ووفقا لبيان الحملة، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد جرينيل المسؤول السابق في المخابرات، وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا، ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن حملة ترامب ستعلن رفع دعوى قضائية في نيفادا تزعم التلاعب بالأصوات.