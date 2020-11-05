بالصور.. ميس حمدان أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ميس" في الصور بإطلالة أنيقة، ومكياج ناعم حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت ميس حمدان، قد شاركت في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم منذ أيام.

من ناحية أخرى، شاركت ميس حمدان في بطولة المسلسل الكوميدي "ونسني" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، ومن إخراج رامي رزق الله.