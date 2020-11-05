محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "توأم روحي"، إيرادات قدرها 12 مليون 989 ألف 319 جنيه، وذلك بعد 11 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم يتنافس مع 3 أفلام أخرى، هي "الصندوق الأسود"، "الغسالة"، "الخطة العايمة"، و"زنزانة 7". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25% من طاقتها، كإجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققه فيلم "توأم روحي" بعد 11 أسبوع بدور العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.