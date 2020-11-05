بعد الهجوم على مخرجه.. بطل "ما وراء الطبيعة"يوجه نصائح جديدة لمشاهدته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" اليوم الخميس عبر منصة "نتفليكس"، دعا بطل العمل الفنان أحمد أمين مشاهديه لمتابعته في ضوء الشمس و"الشبابيك مفتوحة"، وذلك بعد ساعات من الجدل الذي أثاره مخرج المسلسل عمرو سلامة، بسبب التوجيهات التي أعلنها للمشاهد، ومنها: "ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

ونشر الفنان أحمد أمين، فيديو جديد وجه به بعض النصائح للمشاهدين، على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" وقال فيه : "رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهاردة، ياريت لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكتر من الواقع".

وواجه مخرج العمل عمرو سلامة انتقادات عديدة، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة".

وتابع: "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة".

وأضاف: "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

واختتم حديثه قائلا: "لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش، شكرا جدا مقدما لكل اللي اهتم".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، مأخوذ عن أعمال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.