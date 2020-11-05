"أغلى الناس".. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلاد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي يوافق اليوم 5 نوفمبر.

ونشرت "حلا" صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا أغلى الناس".

يذكر أن حلا شيحة، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة يسرا، بيومي فؤاد، خالد أنور، جومانا مراد، عبير بصري، هنادي مهنا، ومن إنتاج جمال العدل.

كما تشارك حلا في فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، والفيلم يعتبر العمل السينمائي الأول الذي تعود به بعد سنوات من الاعتزال.