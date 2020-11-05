خاص| تفاصيل حفل أم كلثوم في قصر عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يشهد قصر عابدين إقامة حفل لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولجرام، في الثامنة مساء الجمعة 20 نوفمبر، وهو الحفل الجماهيري الأول الذي يستقبله القصر منذ سنوات.

المخرج حسن حينا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحفل بدأ الإعداد له من فترة، وإن كانت المادة الخاصة بالهولجرام جاهزة منذ تقديم حفلنا في دبي، والجميل هنا إنه يقام على مسرح قصر عابدين، الذي سبق وغنت به كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها".

وعن تفاصيل الحفل، يقول:" الحفل يقام بمصاحبة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية لمحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم، وهو من إنتاج شركة NDP وتنظمه شركة RMC، ويبدأ بفقرة تقدمها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وتُقدم أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".

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وأضاف حينا:" وتقدم أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"ألف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الأطلال".

ومن ناحية أخرى، قال الخبير القانوني حسام لطفي: "الحفل يقام بإذن وموافقة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات باعتبارها صاحب حقوق استغلال أغاني أم كلثوم، وفقا للحكم القضائي الصادر مؤخرا، وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين المصرية".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 750،1500،2500،5000 جنيها، ومن المقرر إذاعته على الهواء مباشرة عبر إحدى قنوات MBC.